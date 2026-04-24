В Уфе введут ограничения возле площади Ленина и сквера Ильича

В связи с проведением городского фестиваля «Мелодии весны» в столице Башкортостана будет временно ограничено движение транспорта на двух центральных участках.
Как сообщили в мэрии Уфы, с 20 часов 24 апреля до 22 часов 25 апреля закроют проезд по улице 40 лет Октября вдоль сквера Ильича.
Кроме того, 25 апреля с 10 до 23 часов будет перекрыто движение по проездам вдоль площади имени В. И. Ленина.
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников и гостей праздничных мероприятий. В эти дни во всех районах Уфы после зимнего перерыва заработают фонтаны, жителей и гостей столицы ждут праздничные программы.
Водителей просят заранее планировать маршруты с учётом вводимых ограничений.