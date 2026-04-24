Глухари распушили хвосты, открыв брачный сезон в лесах под Петербургом

В лесах Ленинградской области глухари открыли брачный сезон. Чтобы эффектнее выглядеть перед самками, они поднимают голову повыше и раскрывает веером хвост, состоящий из 18 пушистых перьев. Конечно, если соперник их не повыщипывал еще. После этого глухари начинают токовать, то есть издавать звуки, на которые должна прилететь их вторая половинка. Об этом в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре» сообщил биолог Павел Глазков.