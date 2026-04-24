Глухари распушили хвосты, открыв брачный сезон в лесах под Петербургом

В лесах Ленинградской области глухари открыли брачный сезон. Чтобы эффектнее выглядеть перед самками, они поднимают голову повыше и раскрывает веером хвост, состоящий из 18 пушистых перьев. Конечно, если соперник их не повыщипывал еще. После этого глухари начинают токовать, то есть издавать звуки, на которые должна прилететь их вторая половинка. Об этом в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре» сообщил биолог Павел Глазков.
— Мотив песни состоит из двух колен: сначала птица издает щелкающие звуки, а затем брачная композиция переходит в скрежет, который специалисты называют точением, — рассказал Глазков.
Однако на брачные звуки может прилететь не только самка, но и конкурент. И в таких случаях не обходится без ожесточенных драк. Правда, бывает так, что соперника может испугать только внешний вид оппонента. А пернатая невеста тем временем выжидает, чем закончится дело, после чего готова продолжить род.