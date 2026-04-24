На капремонт инфекционного отделения Краснознаменской ЦРБ выделяют 25 млн

Работы необходимо выполнить в течение 180 дней после заключения контракта.

На капитальный ремонт помещений инфекционного отделения Краснознаменской центральной районной больницы направляют 25 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Подрядчика должны выбрать 27 апреля. Работы необходимо выполнить в течение 180 дней после заключения контракта.

Экспертиза одобрила проект капремонта в январе текущего года. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений. Вкачестве экспертной организации выступил Калининградский центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Проектную документацию готовило ООО «Проектно-сметное бюро “Ризалит”» из Рыбинска.

О том, что в Краснознаменске по решению губернатора планируют отремонтировать инфекционное отделение больницы, стало известно в мае 2025 года. Обновить планировали фасад, кровлю и внутренние помещения с привлечением средств по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».