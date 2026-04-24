Суд вернул государству незаконно приватизированные 13 гектаров акватории Енисея

Прокуратура добилась возврата государству 13,7 гектара акватории Красноярского водохранилища. Участок в Краснотуранском районе незаконно находился в частной собственности.
Все началось в 2021 году, когда двое местных жителей выделили свои доли из общей сельхозземли и оформили в собственность участок площадью больше 42 гектаров. Позже вся эта территория перешла к одному владельцу.
Однако по запросу прокуратуры кадастровый инженер установил, что почти 13,7 гектара из оформленных оказались не на суше, а прямо в воде — за официальной береговой чертой водохранилища.
Закон не допускает, чтобы водные объекты находились в частной собственности. Прокуратура обратилась в суд с требованием аннулировать право.
Суд встал на сторону ведомства, теперь акватория снова в государственной собственности.
