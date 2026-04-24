Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вернул государству незаконно приватизированные 13 гектаров акватории Енисея

Прокуратура добилась возврата государству 13,7 гектара акватории Красноярского водохранилища.

Прокуратура добилась возврата государству 13,7 гектара акватории Красноярского водохранилища. Участок в Краснотуранском районе незаконно находился в частной собственности.

Все началось в 2021 году, когда двое местных жителей выделили свои доли из общей сельхозземли и оформили в собственность участок площадью больше 42 гектаров. Позже вся эта территория перешла к одному владельцу.

Однако по запросу прокуратуры кадастровый инженер установил, что почти 13,7 гектара из оформленных оказались не на суше, а прямо в воде — за официальной береговой чертой водохранилища.

Закон не допускает, чтобы водные объекты находились в частной собственности. Прокуратура обратилась в суд с требованием аннулировать право.

Суд встал на сторону ведомства, теперь акватория снова в государственной собственности.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.