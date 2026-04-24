Лейтенант Жанат Удербаев из Хабаровского края усовершенствовал машины на СВО

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший лейтенант Жанат Удербаев организовал бесперебойное боевое дежурство личного состава по охране и обороне пункта управления подразделения в зоне специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Под его руководством осуществляется контроль транспортировки специальной техники в назначенных районах в интересах группировки войск «Восток». Всего под его руководством было перемещено с поля боя в ремонтные зоны и восстановлено 26 единиц техники, из которых 11 — бронетанкового вооружения и 15 единиц автомобильной техники.
Кроме того, бойцы под руководством старшего лейтенанта спроектировали и изготовили 6 технических изделий на базе автомобиля ЗИЛ-131.
Эти машины обладают высокой проходимостью, способны развивать скорость по бездорожью до 30 км/ч, а на хороших участках более, чем до 60 км/ч. Это обеспечивает высокую манёвренность при выполнении задач в сложных дорожных условиях.
После проектирования, изготовления и испытаний машины были доставлены на линию боевого соприкосновения, где используются для эвакуации раненых, доставки продовольствия и боеприпасов, что существенно облегчило выполнение боевых задач личным составом.
Командование воинской части округа высоко оценило профессионализм, инициативу и изобретательность старшего лейтенанта Удербаева, который не только грамотно организовал эвакуацию техники, но и разработал востребованные на передовой высоко проходимые транспортные средства.
За проявленные заслуги он был награждён медалью Суворова.