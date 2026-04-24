В Хабаровском крае после капремонта открыли школу имени Героя России Валерия Заволянского

«Я работаю руководителем в школе с 1994 года, но для меня это совершенно новая школа, такое ощущение, что я прихожу в новое образовательное учреждение. Та большая работа, которая была проведена, заслуживает не только “5” с плюсом. Обновлена система отопления, из-за которой мы страдали на протяжении многих лет, старые оконные рамы пропускали сквозняки, теперь все это в прошлом. Кроме того, появилось освещение, которому можно только позавидовать. И в целом обновление нашей школы заслуживает самых искренних слов благодарности всем, кто принял в этом участие», — поделилась своими впечатлениями директор школы Надежда Павлова.