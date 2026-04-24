В посёлке Заветы Ильича Советско-Гаванского района после ремонта открылась школа № 16 имени Героя России Валерия Заволянского. Теперь 750 учеников смогут завершить учебный год в обновлённых классах. Качество выполненных работ проверила заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева во время визита в район. Ремонт был проведён по президентскому нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Капитальный ремонт в школе начался в 2025 году. Но из-за нехватки рабочих подрядчик сорвал сроки, и контракт с ним был расторгнут. Компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Капремонт учреждения выполнила новая подрядная организация», — говорится в сообщении.
Как отметила зампред краевого правительства Ирина Горбачева, губернатор не оставляет без внимания ни одну школу, ни один детский сад. Даже если подрядчик подводит с ремонтом, мы находим решение, потому что речь идет о детях. Администрация совместно с министерством строительства оперативно подготовила сметные расчеты и заменила недобросовестного подрядчика.
В Хабаровском крае после капремонта открыли школу имени Героя России Валерия Заволянского. Фото: Администрация Советско-Гаванского муниципального района.
В результате в школе отремонтированы полы, потолки, покрашены стены, заменены двери и окна, смонтировано новое освещение, обновлено электрооборудование, полностью обновлена сантехника и система отопления, включая радиаторы и стояки.
«Особую роль в успешном завершении проекта сыграла поддержка региональных властей. Благодаря содействию губернатора края Дмитрия Викторовича Демешина мы получили дополнительное финансирование на приобретение дверей, окон и светильников, что не входило в проект. Своими силами решили вопрос с обновлением системы отопления», — рассказал глава Советско-Гаванского района Дмитрий Чайка.
Помимо ремонта, по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети» школа получила новое оборудование и мебель на общую сумму 9,9 млн рублей. Особое внимание было уделено оснащению предметных кабинетов: физики, химии, технологии и других, которые теперь располагают всем необходимым для проведения увлекательных уроков. Обновлена мебель в школьной столовой, а также приобретено новое компьютерное оборудование, что позволит вывести образовательный процесс на новый уровень.
«Я работаю руководителем в школе с 1994 года, но для меня это совершенно новая школа, такое ощущение, что я прихожу в новое образовательное учреждение. Та большая работа, которая была проведена, заслуживает не только “5” с плюсом. Обновлена система отопления, из-за которой мы страдали на протяжении многих лет, старые оконные рамы пропускали сквозняки, теперь все это в прошлом. Кроме того, появилось освещение, которому можно только позавидовать. И в целом обновление нашей школы заслуживает самых искренних слов благодарности всем, кто принял в этом участие», — поделилась своими впечатлениями директор школы Надежда Павлова.
Учащиеся тоже рады обновлением их родной школы. «Красивые стены, новая мебель», — делятся впечатлениями восьмиклассницы.
Напомним, что 1 апреля в Заветах Ильича начался капитальный ремонт детского сада № 7. В здании 1974 года постройки будут обновлены системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, отремонтированы межкомнатные перегородки. В группах заменят мебель. Также будут приобретены игрушки, постельное белье, одеяла, подушки и посуда. Временно 105 воспитанников учреждения переведены в другие детские сады.