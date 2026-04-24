Запрет на остановку и стоянку введут у Покровского парка во Владивостоке

Управление дорог администрации Владивостока сообщает об изменении схемы движения на участке Партизанского проспекта и улицы Октябрьской вблизи Покровского парка, сообщила пресс-служба городской мэрии.
«Здесь рядом с Покровским парком запретят остановку и стоянку машин. Автовладельцев, которые будут пренебрегать правилами, ждут штрафы и эвакуация транспорта», — говорится в сообщении.
В ближайшее время на этом участке установят знак «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой «Эвакуация». Нарушители правил дорожного движения будут привлекаться к ответственности — с наложением штрафа и возможной эвакуацией автомобиля.
Водителям рекомендуется учитывать изменения и соблюдать требования дорожных знаков.