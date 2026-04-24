Суд Хабаровска конфисковал авто у сожительницы пьяного водителя

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска добилась конфискации автомобиля в доход государства. Соответствующее решение вынес Железнодорожный районный суд города по уголовному делу в отношении 40 летнего хабаровчанина, сообщает Прокуратура Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. В декабре 2025 года он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль, за рулём которого находился нарушитель, был зарегистрирован на имя его сожительницы. При проверке выяснилось, что ранее фигурант уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение с использованием того же автомобиля.
По итогам судебного разбирательства осуждённый получил наказание в форме штрафа в размере 200 тыс. рублей. Дополнительно суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Ключевым решением стало изъятие автомобиля марки «TOYOTA FUNCARGO» в доход государства. Суд обосновал это тем, что машина была приобретена в период совместного проживания пары, а факт ведения общего хозяйства и воспитания совместного ребёнка подтверждён в ходе разбирательства.
