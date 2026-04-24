На оживлённых трассах Новосибирской области появится вечная разметка

Особое внимание в ТУАД уделили выбору материалов для самых сложных участков. На направлениях с наиболее интенсивным движением, высокой аварийной опасностью, а также на подъездах к крупным населённым пунктам и оживлённым перекрёсткам вместо обычной краски будут использовать термопластик. Этот материал значительно долговечнее и устойчивее к истиранию, что критически важно при плотном транспортном потоке и в сложных погодных условиях сибирской осени. Общий объём термопластичного покрытия на втором этапе прогнозируется на уровне более полутора тысяч километров.