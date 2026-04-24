На оживлённых трассах Новосибирской области появится вечная разметка

В Новосибирской области официально открыт сезон нанесения дорожной разметки. Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона, подрядные организации уже приступили к работам на областных трассах. Обновление линий будет проходить в два этапа, каждый из которых использует разные технологии и материалы.
Первый этап, стартовавший прямо сейчас, предполагает нанесение разметки с помощью износостойкой краски. Дорожники планируют завершить эту часть работ к пятому июня, покрыв в общей сложности более трёх тысяч двухсот пятидесяти шести километров региональных дорог. Однако самым масштабным станет второй этап, который продлится до двадцать первого октября. Здесь специалистам предстоит обновить уже почти три тысячи четыреста пятнадцать километров трасс.
Особое внимание в ТУАД уделили выбору материалов для самых сложных участков. На направлениях с наиболее интенсивным движением, высокой аварийной опасностью, а также на подъездах к крупным населённым пунктам и оживлённым перекрёсткам вместо обычной краски будут использовать термопластик. Этот материал значительно долговечнее и устойчивее к истиранию, что критически важно при плотном транспортном потоке и в сложных погодных условиях сибирской осени. Общий объём термопластичного покрытия на втором этапе прогнозируется на уровне более полутора тысяч километров.
В ведомстве подчеркнули, что применение более надёжных материалов на загруженных магистралях напрямую влияет на безопасность движения — чёткие и долговечные линии разметки помогают водителям ориентироваться даже при плохой видимости.
