Структуру Saint-Gobain оштрафовали за загрязнение реки в Нижегородской области

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» оштрафовали на 80 тыс. руб. за загрязнение реки Кишмы в Нижегородской области, сообщили в областном суде. Павловский городской суд признал структуру французской Saint-Gobain нарушителем по ст. 7.6 (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушениями) и ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод).