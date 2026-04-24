«Ситуация не так ужасна, как может показаться»

Анализируя приведенный коллекторами показатель просрочки по ипотечным кредитам, надо обращать внимание не на сумму 5,5 млрд руб., а исходить из того, сколько всего дончане должны банкам по ипотеке, какая общая сумма просрочки по жилищным кредитам. И здесь мы видим, что 5,5 млрд руб., которые жители Дона не заплатили за три месяца, это около 1% от общей суммы просроченной задолженности по ипотеке, которая по состоянию на 31 марта 2026 года составляет около 537 млрд руб. (данные Банка России). Действительно, доля просроченной задолженности по ипотеке на три и более месяца выросла вдвое (в январе-марте 2025 года доля была 0,6%). Это объяснимо, поскольку, с одной стороны, у людей могли возникнуть финансовые трудности, связанные с ухудшением экономической обстановки в стране, падением покупательской способности населения, повышением цен, в том числе, на товары и услуги первой необходимости. Это, безусловно, повлияло на рост доли просрочки. С другой стороны, это может быть связано с повальным оформлением жилищных кредитов в конце 2025 года, когда граждан в очередной раз напугали отменой семейной ипотеки.