Ученые нашли останки осьминогов-кракенов: их длина достигала 19 метров

Ученые нашли останки гигантских осьминогов, которые по своим размерам могли напоминать легендарных кракенов. Они пришли к выводу, что эти древние морские существа достигали впечатляющих размеров и были одними из крупнейших беспозвоночных в истории. Об этом говорит исследование, опубликованное в журнале Science.
Авторы работы уточняют, что некоторые версии происхождения мифов о кракенах связывают их с наблюдениями за гигантскими кальмарами. Однако, по данным исследования, такие древние головоногие жили задолго до появления самих легенд и не могли стать их прямым источником.
Найденные окаменелости относятся к позднему меловому периоду — примерно от 100 до 72 миллионов лет назад. Это позволяет ученым точнее понять, какие формы жизни существовали в океанах в ту эпоху.
В исследовании говорится, что при расчетной длине от 7 до 19 метров эти осьминоги могли быть крупнейшими из известных беспозвоночных. Ученые из Японии отметили, что по размерам они соперничали даже с крупными морскими рептилиями своего времени.
