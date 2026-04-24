Назван топ-5 популярных направлений для поступления в вуз у нижегородцев

Родители школьников рассказали о планах детей: в лидерах оказались медицина, инженерное дело и IT-технологии.

Инженерное дело и медицина стали самыми востребованными направлениями у выпускников 11 классов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob по итогам опроса, проведенного в апреле 2026 года. Согласно данным исследования, в вузы планируют поступать дети 67% опрошенных горожан.

В сегменте высшего образования в топ также вошли IT-специальности (15%), лингвистика (12%), юриспруденция и педагогика. При этом среди тех, кто выбирает среднее профессиональное образование, лидером остается IT-сфера — стать программистами намерены 20% абитуриентов колледжей. Также популярны рабочие специальности в строительстве и производстве (17%).

Статистика показывает разницу в планах: после 9 класса в колледжи уходят 54% учеников, тогда как после 11 класса только 12% выбирают этот путь. В пятерку востребованных направлений в училищах также вошли медицина, педагогика и строительство.

Ранее сообщалось, что около тысячи родителей нижегородских школьников сдали ЕГЭ 23 апреля.