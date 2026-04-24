На ремонт моста на дороге Симферополь — Ялта потратят 157,2 млн рублей

На дороге Симферополь — Ялта начался капитальный ремонт моста, на эти цели потратят 157,2 млн рублей. Об этом сообщает «Крым 24».
Мост ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В настоящее время готовность объекта составляет 14%. На подготовительном этапе рабочие выполнили разбивку основных осей сооружения и переустройство кабельных линий. В настоящее время продолжается демонтаж существующих конструкций.
Длина моста составляет 26,77 метра. Там предусмотрены четыре полосы движения шириной по 3,5 метра. Расчетная скорость движения составит 80 км/ч. Планируется, что ремонт завершится до 1 декабря.
