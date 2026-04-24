В России нашли способ повысить выработку ГЭС до 20%

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали модель оптимизации режимов ГЭС с учетом влияния природного аккумулятора энергии — речной поймы. Это позволит увеличить выработку электроэнергии без нарушения экологического баланса и повысить экономическую эффективность работы гидроэлектростанции, сообщили в пресс-службе.
Как отмечает доцент кафедры систем электроснабжения предприятий НГТУ Татьяна Мятеж, речная пойма работает как природный аккумулятор энергии, накапливая излишки воды в период половодий и паводков и отдавая ее позже, что поддерживает уровень реки в период межени (маловодья). Учет забора и отдачи воды поймой необходим для точного прогнозирования притока и планирования водопользования.
«Ученые вуза исследовали влияние поймы на процесс управления режимами работы гидроэлектростанции. Для получения прогнозов использовались обучаемые нейронные сети. Учет поймы как природного аккумулятора обеспечивает прирост выработки на 10−20%.», — говорится в сообщении. Ученые брали пробы воды из поймы реки Каменки в Новосибирске. По полученным прогнозным значениям определялось влияние Каменской поймы на вырабатываемые мощности Новосибирской ГЭС с помощью разработанной авторами оптимизационной методики.
«Расчеты показали, что для многоводных лет с учетом влияния поймы происходит увеличение выработки электроэнергии на 20%, для маловодных — на 14%, без учета влияния поймы выработка снижается на те же проценты. Это важно учитывать при планировании суточного режима работы ГЭС. Точный прогноз дает возможность эффективнее планировать сбросы и накопление воды в водохранилище, максимизируя выработку энергии. Увеличение доли экологически чистой энергии ГЭС в суточном графике нагрузки позволяет снизить удельный расход топлива на ТЭЦ и уменьшить выбросы вредных веществ», — приводит пресс-служба слова Мятеж.
В ходе расчетов были получены оптимальные мощности выработки Новосибирской ГЭС в составе гидротепловой энергосистемы. Так, когда влияние Каменской поймы учтено, оптимальная мощность равняется 300 МВт, без влияния Каменской поймы — 198 МВт. Это дает возможность рассматривать Каменскую пойму как важный фактор повышения эффективности работы ГЭС, добавили в НГТУ.