В Красноярске осудят четверых участников ОПГ за хищение у бойцов СВО больше 23 млн рублей

Следователи полиции в краевом центре завершили уголовное дело в отношении четверых местных жителей, которых обвиняют в хищении денег у участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. По данным ведомства, организовал преступную группу ранее судимый 37-летний красноярец. К незаконной деятельности он также привлек семейную пару и подругу. Злоумышленники действовали с февраля по июнь 2025 года. Аферисты находили одиноких граждан и убеждали подписать контракт на прохождение службы, а перед этим вступить в фиктивный брак с женщинами — участницами преступной группы. Члены ОПГ контролировали деньги своих жертв: единовременную выплату и ежемесячное довольствие. Всего им удалось похитить 23,3 миллиона рублей у шестерых военнослужащих. Все уголовные дела были объединены в одно производство, расследование завершено. Злоумышленники ожидают суда.