Как жил и работал телеведущий Алексей Пиманов и что оставалось за кадром

В Москве 23 апреля 2026 года внезапно скончался телеведущий, режиссёр и продюсер Алексей Пиманов. Ему было 64 года. По словам его супруги, актрисы Ольги Погодиной, причиной стал инфаркт. Обстоятельства произошедшего не раскрываются. Ещё накануне он не выпадал из рабочего графика, занимался проектами и готовил новые выпуски. Для зрителя он оставался тем самым человеком, который регулярно выходил в эфир и говорил о законе.