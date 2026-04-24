Неприятный запах в Астане: что показала проверка

Астанчане пожаловались на неприятный запах в городе. Компетентные органы отреагировали и прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация, что уже несколько дней астанчане жалуются на неприятный запах в городе, в основном в ночное и утреннее время.

Страшный запах уже на протяжении недели именно в ночное время суток, а днем как не бывало. Невозможно открыть окно, душно спать, это беда.

Да, особенно под утро окно невозможно открывать.

Да, запах канализации.

Серьезно. Только что открыла окно и почувствовала.

Сегодня ночью, в 1:00, вышел на балкон и тоже заметил. Район пр. Мангилик Ел и Улы Дала. Запах канализации.

Иногда мне кажется — они люки в некоторых местах открывают, чтобы проветрились за ночь.

В 3 ночи открыла окно на балконе — ужасный запах серы или типа того. Правый берег. Никаких предположений.

Жалобы прокомментировали в ГКП «Астана су арнасы». Там сообщили, что была проведена оперативная выездная проверка. Инспекция длилась более двух часов. Выводы следующие:

Инструментальный контроль: специалисты провели замеры воздуха с использованием газоанализаторов.

«Приборы не зафиксировали наличия сероводорода или других вредных газов в атмосфере», — сообщили в ГКП.

Визуальный и органолептический осмотр: проверка охватила все ключевые адреса, указанные в обращениях, включая район новой мечети по проспекту Аль-Фараби (бывшая Айтматова), Коргалжынское шоссе и набережную реки Есиль.

«По факту осмотра специфический запах канализации полностью отсутствует», — говорится в комментарии.

Состояние сетей: по информации ведомства, городские системы водоотведения, находящиеся в ведении предприятия, работают в штатном режиме.

«Аварийных ситуаций или выбросов на указанных участках не зафиксировано. Предприятие продолжает вести мониторинг ситуации», — заключили в «Астана су арнасы».