Неприятный запах в Астане: что показала проверка

В соцсетях появилась информация, что уже несколько дней астанчане жалуются на неприятный запах в городе, в основном в ночное и утреннее время.
Страшный запах уже на протяжении недели именно в ночное время суток, а днем как не бывало. Невозможно открыть окно, душно спать, это беда.
Да, особенно под утро окно невозможно открывать.
Да, запах канализации.
Серьезно. Только что открыла окно и почувствовала.
Сегодня ночью, в 1:00, вышел на балкон и тоже заметил. Район пр. Мангилик Ел и Улы Дала. Запах канализации.
Иногда мне кажется — они люки в некоторых местах открывают, чтобы проветрились за ночь.
В 3 ночи открыла окно на балконе — ужасный запах серы или типа того. Правый берег. Никаких предположений.
Жалобы прокомментировали в ГКП «Астана су арнасы». Там сообщили, что была проведена оперативная выездная проверка. Инспекция длилась более двух часов. Выводы следующие:
Инструментальный контроль: специалисты провели замеры воздуха с использованием газоанализаторов.
«Приборы не зафиксировали наличия сероводорода или других вредных газов в атмосфере», — сообщили в ГКП.
Визуальный и органолептический осмотр: проверка охватила все ключевые адреса, указанные в обращениях, включая район новой мечети по проспекту Аль-Фараби (бывшая Айтматова), Коргалжынское шоссе и набережную реки Есиль.
«По факту осмотра специфический запах канализации полностью отсутствует», — говорится в комментарии.
Состояние сетей: по информации ведомства, городские системы водоотведения, находящиеся в ведении предприятия, работают в штатном режиме.
«Аварийных ситуаций или выбросов на указанных участках не зафиксировано. Предприятие продолжает вести мониторинг ситуации», — заключили в «Астана су арнасы».