В Москве открылась летняя речная навигация

Как сообщил мэр, в 2025 году был побит рекорд общего числа поездок по водным маршрутам — 3,8 млн. В 2026 году ожидается рост пассажирского потока на 10%, добавил Сергей Собянин. Московские вокзалы будут ежедневно отправлять более 20 круизных лайнеров в туристические центры России.