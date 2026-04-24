«Уралкалий» признали лучшим энергоэффективным предприятием Западного Урала

«Уралкалий» по итогам 2025 года признан лучшим энергоэффективным предприятием Западного Урала. Званием «Лучший энергетик Западного Урала» был отмечен главный энергетик компании Алексей Рюмкин.
Конкурс проводится Ассоциацией энергетиков Западного Урала, Министерством промышленности и торговли Пермского края, Союзом промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество».
Работа компании в области энергоэффективности включает оптимизацию производственных процессов, повышение эффективности загрузки мощностей, а также внедрение энергоэффективного оборудования и реализацию проектов по экономии энергоресурсов.
Алексей Рюмкин, главный энергетик предприятия:
«Уралкалий» уделяет большое внимание повышению энергоэффективности и рациональному потреблению энергетических ресурсов. Мы постоянно стараемся улучшать технологические процессы и оптимизировать режимы работы оборудования. В 2025 году, благодаря реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности производства расходы электроэнергии сократились на 27 871 МВт/ч, природного и попутного газа — на 4 169 тыс. м3.
Данир Закиров, генеральный директор Ассоциации энергетиков Западного Урала:
«Конкурсная комиссия Ассоциации энергетиков Западного Урала высоко оценила итоги работы “Уралкалия” в области энергосбережения. Компания неоднократно становилась победителем конкурса, ежегодно демонстрируя системную работу по повышению операционной и энергетической эффективности».