Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский омбудсмен Оксана Кислицына вернула за год из плена 50 бойцов

В Россию также возвратились двое гражданских.

Источник: Живем в Нижнем

50 бойцов освобождены из украинского плена благодаря помощи уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Оксане Кислицыной. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет омбудсмена.

Помимо бойцов Оксана Кислицына помогла освободить двоих гражданских, которых незаконно удерживали в Украине. Среди них — моряк, отбывавший срок в тюрьме.

Также нижегородский уполномоченный по правам человека помогла 47 бойцам установить правовой статус. Благодаря ее помощи 23 военнослужащих направили на лечение и военно-врачебной комиссии, а еще 13 получили выплаты. Семерым гражданам оказали помощь в оформлении удостоверения в связи с гибелью бойца СВО.

Ранее мы писали, что четверо нижегородцев освобождены из украинского плена в рамках обмена.