Нижегородский омбудсмен Оксана Кислицына вернула за год из плена 50 бойцов

50 бойцов освобождены из украинского плена благодаря помощи уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Оксане Кислицыной. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет омбудсмена.
Помимо бойцов Оксана Кислицына помогла освободить двоих гражданских, которых незаконно удерживали в Украине. Среди них — моряк, отбывавший срок в тюрьме.
Также нижегородский уполномоченный по правам человека помогла 47 бойцам установить правовой статус. Благодаря ее помощи 23 военнослужащих направили на лечение и военно-врачебной комиссии, а еще 13 получили выплаты. Семерым гражданам оказали помощь в оформлении удостоверения в связи с гибелью бойца СВО.
