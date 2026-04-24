Суд избавил участника СВО от нежеланной супруги под Волгоградом

Семейный союз был заключен не по любви, а из желания получать выплаты и льготы, которые полагаются членам семей участников спецоперации.

Калачевский райсуд признал фиктивным брак между участником СВО и жительницей города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики.

«42-летний мужчина должен был отправляться в зону специальной военной операции, когда злоумышленники обманом убедили его заключить брак с ранее незнакомой ему 41-летней женщиной. В Калачевском загсе брак зарегистрировали в день обращения пары, поскольку мужчина предоставил документ, свидетельствующий о необходимости скорого убытия к месту службы», — поясняет старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Фиктивность брака была установлена в ходе проверки, которую проводил прокурор Калачевского района. Он же обратился в суд с иском о признании брака недействительным. Суд требования поддержал.

Ранее суд Волгограда признал бойца ЧВК «Вагнер» участником СВО для выплат.