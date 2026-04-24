В Воронежской области остаются затопленными пять мостов

В регионе продолжается весенний паводок.

Источник: Комсомольская правда

На пятницу, 24 апреля, в Воронежской области затоплены 5 низководных мостов на территории четырех районов.

В Борисоглебске по-прежнему недоступен мост через реку Хопер между селами Губари и Макашевка. Вода покрывает полотно дороги на 155 см, но за последние сутки уровень упал на 5 см.

В Грибановском районе затоплена переправа через реку Ворона в населенных пунктах Большие Алабухи и Власовка. Вода продолжает прибывать. Для местных жителей действует лодочная переправа.

В Рамонском районе затоплены сразу два моста через реку Воронеж — между селами Ступино и Рамонь, а также между Рамонью и поселком Бор. Вода в реке продолжает прибывать.

В Эртильском районе под водой мост через реку Битюг между селами Старый Эртиль и Гороховка. Вода постепенно сходит за сутки уровень упал на 3 см.