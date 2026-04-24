На Дону обновили 38 км линий электропередачи за первый квартал 2026 года

Около 38 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) обновили в Ростовской области за первый квартал 2026 года по национальному проекту «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.
Всего энергетики заменили более 1,9 тыс. изоляторов и 9,5 км проводов, а также установили 80 новых опор. Около 40% всех ремонтных работ пришлось на сети низкого напряжения, обеспечивающие прямое электроснабжение жилых домов. На трансформаторных подстанциях специалисты отремонтировали 171 единицу коммутационного оборудования. Также специалисты расчистили от древесно-кустарниковой растительности 150 гектаров охранных зон ЛЭП.
«Общий объем финансирования ремонтной программы “Ростовэнерго” в первом квартале составил 339 миллионов рублей, что на 68% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Проведенные работы позволят повысить устойчивость электросетей к внешним воздействиям и обеспечить стабильное энергоснабжение жителей и предприятий Ростовской области», — подчеркнул Игорь Сорокин.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.