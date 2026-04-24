Московские компании представили разработки на выставке электроники

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» презентовали свои разработки на международной выставке электроники ExpoElectronica. Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Среди экспонатов был представлен высокотехнологичный комплекс для промышленной 3D-томографии, который разработала компания «Диагностика-М». Устройство обеспечивает детализацию изображений до пяти микрон и трехмерную визуализацию внутренних структур микроэлектроники, включая процессоры. Также на мероприятии показали первое в России фотолитографическое оборудование для выпуска микросхем с топологией 350 нанометров. Третьим участником экспозиции стала компания «Нюкон энерджи». Она представила полностью отечественные конденсаторы, в том числе для компенсации реактивной мощности.
«По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает высокотехнологичные производства. Столичные компании — резиденты ОЭЗ — регулярно участвуют в крупнейших профильных выставках. Это помогает им находить новых партнеров, заключать выгодные контракты и укреплять технологический суверенитет страны. Большинство представленных на стенде изделий — новинки, которые призваны заместить импортные аналоги», — отметил Максим Ликсутов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.