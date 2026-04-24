Московские компании представили разработки на выставке электроники

Среди экспонатов был представлен высокотехнологичный комплекс для промышленной 3D-томографии, который разработала компания «Диагностика-М». Устройство обеспечивает детализацию изображений до пяти микрон и трехмерную визуализацию внутренних структур микроэлектроники, включая процессоры. Также на мероприятии показали первое в России фотолитографическое оборудование для выпуска микросхем с топологией 350 нанометров. Третьим участником экспозиции стала компания «Нюкон энерджи». Она представила полностью отечественные конденсаторы, в том числе для компенсации реактивной мощности.