Не менее 10 человек пострадали из-за торнадо в США

Торнадо затронуло округ Гарфилд и нанесло незначительный ущерб базе ВВС США Вэнс.

Источник: Комсомольская правда

На севере американского штата Оклахома из-за торнадо пострадали как минимум 10 человек. Об этом сообщает местное отделение телекомпании ABC. Стихийное бедствие затронуло округ Гарфилд и нанесло незначительный ущерб базе Военно-воздушных сил США Вэнс.

В настоящий момент экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию. Информация о состоянии здоровья пострадавших пока не приводится. Подробности о возможных разрушениях жилых домов и другой инфраструктуры также пока не уточняются. О погибших в результате торнадо не сообщается. Метеорологи продолжают следить за погодной ситуацией в регионе.

Между тем на Солнце 24 апреля зафиксировали мощную вспышку высшего балла X2,5, ставшую сильнейшей почти за 2,5 месяца. Ученые считают, что событие окажется нейтральным для Земли — фронтальные удары исключены, возможно лишь касание краем облака. При этом признаков спада активности нет, не исключаются новые крупные вспышки в течение дня.

