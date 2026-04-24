В Ракитянском техникуме Белгородской области прошел день открытых дверей

День открытых дверей состоялся в агротехнологическом техникуме в поселке Ракитное Белгородской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Ракитянского района.
Для 100 учеников 8−9-х классов из школ Ракитянского и Краснояружского округов, а также их родителей знакомство с программой началось со Всероссийского классного часа. Гости узнали о возможностях обучения по современным образовательным программам, взаимодействии с работодателями и практической направленности подготовки специалистов сферы АПК.
Кроме того, участникам рассказали о востребованных профессиях, условиях обучения и перспективах трудоустройства после окончания техникума. Для школьников и их родителей были организованы экскурсии по мастерским и учебным аудиториям, где они смогли ознакомиться с материально-технической базой и увидеть процесс обучения на практике. Учащиеся и преподаватели техникума ответили на все вопросы и поделились своим опытом.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.