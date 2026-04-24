В китайских седанах нашли дефекты крышек топливных баков и отзывают 17,5 тыс. машин, проданных в России

Компания Geely проверит авто, купленные с ноября 2023-го по начало сентября 2025.

Источник: Клопс.ru

Компания Geely отзывает 17 590 автомобилей марки Emgrand из-за заводских технических дефектов. Проверке подлежат машины проданные с ноября 2023-го по начало сентября 2025. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Как выяснилось, при движении клапан вентиляции, расположенный в крышке заливной горловины топливного бака, может работать некорректно, что приводит к появлению вакуума в системе. Из-за этого при долговременной работе двигателя топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его.

Уполномоченный представитель «Джили-моторс» сообщит владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, когда они должны прибыть в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, которые выполнят за счёт компании.

