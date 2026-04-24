Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС могут получить выплаты в Нижнем Новгороде

Около трех тысяч нижегородцев, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, получают меры соцподдержки от Отделения Соцфонда. Об этом сообщает Отделение СФР по Нижегородской области.
В зависимости от группы инвалидности гражданам перечисляется ежемесячная денежная выплата, ежегодная компенсация и компенсация за вред здоровью.
К числу этих людей относятся: граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы; сотрудники Чернобыльской АЭС, работающие в тот период времени; жители, эвакуированные из зоны отчуждения; доноры костного мозга для пострадавших.
Для получения выплаты необходимо подать заявление в ОСФР через личный кабинет на «Госуслугах», в клиентской службе СФР или в МФЦ. Нужно будет представить спецудостоверение инвалида ЧАЭС.
Установлены выплаты в зависимости от группы инвалидности: от 3 520,01 до 6 157,22 рублей, ежегодная компенсация на оздоровление — до 1533,42 рублей и компенсация за вред здоровью — до 2555,70 рублей.
Кроме этого, граждане имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 14 дней.
Пострадавшим назначается ежемесячная выплата, предоставляется набор соцуслуг (лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение и проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно). Граждане вправе отказаться от набора услуг или от его части, обратившись в Отделение СФР с заявлением до 1 октября — в этом случае им будет выплачиваться ежемесячная компенсация.
Справка.
26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. В работах по ликвидации аварии приняли участие более 600 тысяч человек со всей страны.