Мэрия Нижнего Новгорода отказала КПРФ в проведении первомайского митинга

В обкоме напомнили, что городские власти уже несколько лет регулярно отказывают КПРФ в проведении массовых мероприятий. Сначала это делалось под предлогом опасности распространения коронавируса, потом — из-за террористической опасности. При этом в городе регулярно проходят различные фестивали, массовые спортивные мероприятия и гуляния, а также крестные ходы, в которых принимают участие тысячи людей.