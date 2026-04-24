В Волгоградской области перехватили фуру с икрой на 29 млн из Хабаровска

В Волгоградской области сотрудники полиции пресекли поставку более 136 кг нелегальной икры, предположительно вывезенной из Хабаровского края, — сообщает МВД Медиа.
По данным правоохранителей, двое жителей Волгограда организовали схему поставки чёрной икры с Дальнего Востока. В Хабаровском крае был приобретён товар неизвестного происхождения, а для перевозки привлекли 30-летнего жителя региона.
Груз перевозился в коммерческом фургоне с рефрижератором и прошёл путь через 17 регионов страны. Автомобиль был остановлен на федеральной трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.
В ходе досмотра полицейские обнаружили более 270 стеклянных банок по 0,5 литра с немаркированной продукцией.
Позднее были задержаны и предполагаемые организаторы схемы. При обысках у них изъяли деньги в рублях и валюте, технику и рабочие записи.
Экспертиза показала, что изъятая продукция — икра амурского осетра, вида, занесённого в Красную книгу России. Общий вес превысил 136 кг, ущерб оценён более чем в 29 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело, фигуранты дали признательные показания и находятся под домашним арестом.