В Волгоградской области перехватили фуру с икрой на 29 млн из Хабаровска

Партия деликатеса весом более 130 кг шла через всю страну и была перехвачена полицией.

В Волгоградской области сотрудники полиции пресекли поставку более 136 кг нелегальной икры, предположительно вывезенной из Хабаровского края, — сообщает МВД Медиа.

По данным правоохранителей, двое жителей Волгограда организовали схему поставки чёрной икры с Дальнего Востока. В Хабаровском крае был приобретён товар неизвестного происхождения, а для перевозки привлекли 30-летнего жителя региона.

Груз перевозился в коммерческом фургоне с рефрижератором и прошёл путь через 17 регионов страны. Автомобиль был остановлен на федеральной трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

В ходе досмотра полицейские обнаружили более 270 стеклянных банок по 0,5 литра с немаркированной продукцией.

Позднее были задержаны и предполагаемые организаторы схемы. При обысках у них изъяли деньги в рублях и валюте, технику и рабочие записи.

Экспертиза показала, что изъятая продукция — икра амурского осетра, вида, занесённого в Красную книгу России. Общий вес превысил 136 кг, ущерб оценён более чем в 29 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты дали признательные показания и находятся под домашним арестом.