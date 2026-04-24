DE: Трамп вновь вызвал беспокойство, чуть не уснув в прямом эфире

В Соединенных Штатах вновь обсуждают поведение Дональда Трампа: во время выступления он закрыл глаза и, по мнению зрителей, едва не уснул в прямом эфире. Инцидент произошёл в Белом доме, где он говорил о работах у мемориала Линкольна. Об этом сообщает Daily Express.
Очевидцы отметили, что речь Трампа выглядела сбивчивой. Он утверждал, что за карьеру построил более сотни бассейнов и хорошо разбирается в их качестве.
Также Трамп сравнил себя с Мартином Лютером Кингом, заявив, что их митинги якобы собирали схожие толпы. По его словам, у него даже могло быть больше людей.
При этом европейские союзники Соединенных Штатов всё чаще отдаляются от Дональда Трампа, считая его политически токсичным. Некоторые страны и вовсе видят в американском лидере реальную угрозу для себя и считают его «обузой».