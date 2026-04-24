Движение ограничили в Нижнем Новгороде из-за репетиций парада Победы

В Нижнем Новгороде стартовала подготовка к параду Победы. В связи с репетициями торжественного марша 24 апреля на набережной Гребного канала действуют ограничения для водителей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В частности, до 14:00 закрыт проезд от Казанского съезда до дома 112А на улице Слобода Печеры. Движение по указанному участку также ограничат с 00:01 и до 14:00 3, 5 и 7 мая.
С 00:01 до 14:00 1, 3, 5 и 7 мая проезд запретят на площади Минина и Пожарского, а также улицах Минина, Варварской и Алексеевской. В указанный период водители не смогут проехать по Зеленскому съезду, улице Широкой и участку Нижневолжской набережной.
В ГАИ предупреждают, что в связи с ограничениями также изменятся маршруты автобусов и электробусов.
Ранее мы писали, что традиционный военный парад пройдет в Нижнем Новгороде 9 Мая.