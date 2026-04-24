Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько женщин привлекли к ответственности в Алматы за закрытые лица

Полиция провела профилактическую работу.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 24 апр — Sputnik. В Алматы сразу несколько женщин привлекли к ответственности за закрытые лица, сообщил департамент полиции мегаполиса.

"Нарушение выявили в ходе мониторинга в социальной сети. Полицейским попалась видеозапись, на которой мужчина в сопровождении нескольких женщин с закрытыми лицами находится в общественном месте.

«Проверкой установлено, что ролик носил постановочный характер и был снят в рамках коммерческой съемки. Вместе с тем, в действиях отдельных участниц усмотрены признаки административного правонарушения, предусмотренного законодательством Республики Казахстан в части ношения в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица», — отметили в полиции.

В результате виновных привлекли к административной ответственности с вынесением предупреждения. С ними проведена профилактическая и разъяснительная работа, сообщил департамент.

Также полиция Алматы напомнила, что соблюдение норм законодательства является обязательным для всех, независимо от целей пребывания в общественных местах.

30 июня 2025 года Токаев подписал закон, предусматривающий ряд новшеств в правоохранительной службе. В законе о профилактике правонарушений вводится норма о запрете ношения в общественных местах одежды, препятствующей распознаванию лиц.

Исключения делается только для одежды и аксессуаров, применяемых в медицинских целях, с учетом погодных условий, а также для исполнения служебных или трудовых обязанностей.