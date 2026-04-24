На капремонт инфекционного отделения Краснознаменской ЦРБ выделили 25 млн рублей

На капитальный ремонт помещений инфекционного отделения Краснознаменской центральной районной больницы направляют 25 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. Электронный аукцион состоится 27 апреля 2026 года. Работы необходимо выполнить в течение 180 дней после заключения контракта. Проект капремонта одобрила экспертиза в январе 2026 года (заключение…

Источник: Янтарный край

На капитальный ремонт помещений инфекционного отделения Краснознаменской центральной районной больницы направляют 25 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. Электронный аукцион состоится 27 апреля 2026 года. Работы необходимо выполнить в течение 180 дней после заключения контракта.

Проект капремонта одобрила экспертиза в январе 2026 года (заключение есть в Едином госреестре). Экспертная организация — Калининградский центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Проектную документацию подготовило ООО «Проектно-сметное бюро “Ризалит” из Рыбинска.

Подрядчик должен будет провести замену всех инженерных сетей, отделку помещений и установку нового оборудования. Приём заявок на участие в аукционе начался 21 апреля. Заявки принимаются до 25 апреля. После ремонта в отделении также откроется дневной стационар для амбулаторных пациентов.