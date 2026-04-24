Волгоградская область миновала удары БПЛА 24 апреля

В ночь с 23 на 24 апреля пять регионов подверглись атаке беспилотников ВСУ. Волгоградская область избежала налетов дронов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
По официальным данным оборонного ведомства, средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Эти дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и Республики Крым.
В Волгоградской области официально не объявляли беспилотную опасность, а Росавиация не закрывала воздушное пространство над областью.
Узнать больше по теме
