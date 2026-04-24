СМИ: Мария Миронова развелась с мужем и не дает ему видеться с сыном

Российская актриса Мария Миронова весной 2023 года подала на развод с актером Андреем Сорокой. Вопрос о расторжении брака решался в мировом судебном участке, поэтому споров относительно детей и недвижимости между супругами тогда не было. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил StarHit.
По информации издания, спустя три года между ними возникли разногласия. Мужчина трижды обращался с иском к бывшей жене в Пресненский суд Москвы. Он просил «об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников». Однако в принятии иска все три раза было отказано из-за ошибок в заявлении и не соблюдения требований гражданского процессуального кодекса, отметили журналисты.
Кроме того, в феврале текущего года Сорока снова подал в суд на Миронову. Он заявил, что ограничен в общении с шестилетним сыном. В иске говорилось «об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка».
— Отец хочет иметь возможность общаться с мальчиком и участвовать в его воспитании, чему, судя по всему, препятствует Миронова, — пишет издание.
18 апреля в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы сообщили, что актриса Паулина Андреева подала иск о расторжении брака с режиссером Федором Бондарчуком. Предварительное заседание запланировано на 30 апреля. При этом еще в апреле 2024 года стало известно, что 35-летняя актриса рассталась с 57-летним режиссером. Согласно информации от друзей звездной пары, причина их разногласий заключается в том, что они имеют разные интересы.