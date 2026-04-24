«Кто бы мог представить?»: Дмитриев иронично оценил военную мощь Германии

Дмитриев с сарказмом высказался о сообщениях про возвращение военной мощи ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев не стал скрывать своего сарказма, комментируя публикация Financial Times о росте военной мощи Германии. Своим мнением российский политик поделился в соцсети Х.

«Учитывая историю Второй мировой войны, кто бы мог представить себе такой британский заголовок?» — написал он.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена стать сильнейшей армией в Европе. Он анонсировал миллиардные расходы на военную технику.

А накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия увеличит численность армии до 460 000 солдат для противодействия России и поддержки союзников. Чиновник подготовил концепцию военной обороны, определяющий будущий курс немецкого вооружения.

