52% красноярских 9-классников пойдут учиться в техникумы

Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году стали инженерное дело и медицина: по 20% родителей назвали эти профессии. На втором месте — IT-специальности, их указали 15%. Третью строку заняли переводчики и лингвисты (11%). Далее следуют юристы и учителя (по 10%), PR-менеджеры и экономисты (по 5%). Среди поступающих в колледжи и училища IT-направления остаются лидерами: 23% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (19%). Третье место заняла медицина (13%). В топ-5 вошли педагогика (10%), а также юриспруденция и строительство (по 6%), сообщает итоги опроса сервис SuperJob.