Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

52% красноярских 9-классников пойдут учиться в техникумы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 52% 9-классников пойдут учиться в колледж. Поступать в вузы будут дети 66% опрошенных красноярцев.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 52% 9-классников пойдут учиться в колледж. Поступать в вузы будут дети 66% опрошенных красноярцев.

Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году стали инженерное дело и медицина: по 20% родителей назвали эти профессии. На втором месте — IT-специальности, их указали 15%. Третью строку заняли переводчики и лингвисты (11%). Далее следуют юристы и учителя (по 10%), PR-менеджеры и экономисты (по 5%). Среди поступающих в колледжи и училища IT-направления остаются лидерами: 23% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (19%). Третье место заняла медицина (13%). В топ-5 вошли педагогика (10%), а также юриспруденция и строительство (по 6%), сообщает итоги опроса сервис SuperJob.