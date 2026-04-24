Сергей Кочеров: «Внешний вид города заметно изменился к лучшему»

В Нижнем Новгороде, где я живу, уже несколько лет проводится голосование горожан за выбор объектов, которые нужно благоустроить, и люди участвуют в нем достаточно активно. За прошедшие годы внешний вид моего родного города заметно изменился к лучшему, что особенно замечают люди, которые бывают в нем наездами. Это достижение, разумеется, нужно поставить в «плюс» как городским, так и региональным властям. Вместе с тем хотелось бы, чтобы, наряду с благоустройством городской среды, получали весомую поддержку и достойное финансирование также программы по строительству доступного жилья, модернизации ЖКХ, ремонту дорог и коммунальных сетей, повышению оплаты и престижа работников здравоохранения и образования, поддержки малого и среднего бизнеса, развитию и применению новых технологий, в частности, искусственного интеллекта. Что-то мне подсказывает, что при таком подходе количество горожан, активно голосующих за выбор приоритетных направлений и вложений в объекты городской инфраструктуры, возрастет на порядок и, может быть, даже не на один".