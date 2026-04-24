Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин предложил ограничивать применение опасных для личности технологий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал новым вызовом для законодателей создание правовой базы в области новых технологий. По его словам, в ней возникают вопросы защиты прав человека и принципов Конституции, которые требуют проведения морально-этической экспертизы.

«В связи с этим важно развивать морально-этическую экспертизу законодательства, в том числе вводить правовые ограничения на применение тех или иных технологий, если они несут в себе угрозу разрушения человеческой личности», — сказал господин Володин «Российской газете». Среди таких областей технологий он назвал цифровизацию, робототехнику, искусственный интеллект, оперирование данными, генную инженерию и биотехнологии.

В марте Минцифры представило законопроект, который официально закрепляет понятие ИИ, определяет обязанности разработчиков и вводит обязательную маркировку любого контента — фото, видео и аудио, сгенерированного нейросетями. 10 апреля президент Владимир Путин поручил правительству внедрить ИИ во все сферы к 2030 году. Замглавы Министерства цифрового развития Александр Шойтов призвал ввести цензуру в этой области.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Нейросетям написали в ответ».

