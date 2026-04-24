Туристический поезд «Вкус эпохи» побывал в Тульской области

Желающие посетить Тульскую область приехали в регион 18 апреля на туристическом поезде «Вкус эпохи». Реализация таких инициатив отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.
Поезд курсирует по маршруту: Москва — Тула / Ясная Поляна — Елец — Москва. В Туле гостей приветствовали народный фольклорный ансамбль «Карусель» и образы главных символов региона — пряника, гармони и самовара. Первой остановкой на маршруте стала «Ясная Поляна». Туристы побывали в доме и прогулялись по территории усадьбы, где родился, жил и творил Лев Толстой.
По завершении экскурсии гости познакомились с фирменными блюдами по рецептам супруги писателя — Софьи Толстой. Кроме того, в Туле туристы приняли участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника, попробовали чай из самовара, полюбовались Тульским Кремлем и осмотрели экспозицию Музея оружия.
«Реализация тематических проектов, связывающих регионы, служит повышению их туристической привлекательности и росту объемов туристического потока», — подчеркнула министр туризма Тульской области Елена Мартынова.
