В Курске прошел финал олимпиады «Я — профессионал» по психологии инклюзии

Финал IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «Психология инклюзии» состоялся в Курске по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Курской области.
Участники финала — студенты магистратуры и специалитета из разных регионов России — представили экспертам собственные проекты, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и развитие инклюзивной среды. В течение 20 минут каждый конкурсант обосновывал актуальность и практическую значимость своей работы, а затем отвечал на вопросы жюри. Все задания были разработаны при участии профильных организаций -работодателей: курских школ-интернатов, реабилитационных центров и общественных организаций, работающих с людьми с ОВЗ.
«Психология инклюзии — это сфера, от которой напрямую зависит, сможет ли человек с особенностями развития получить образование, найти работу и стать полноценной частью общества. Первый финал олимпиады “Я — профессионал” по этому направлению объединил студентов, которые уже создают реальные проекты: программы сопровождения, методики диагностики, инструменты социализации. Каждый из них сможет работать там, где решаются судьбы конкретных людей, — в школах, реабилитационных центрах, социальных службах», — отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.
Кроме того, для финалистов была подготовлена экскурсионная программа. Участники могли посетить центр психолого-педагогического сопровождения и мастер-классы по раннему вмешательству и работе лекотеки. У ребят была возможность познакомиться с системой инклюзивного образования в школе-интернате № 2 имени Г. А. Карманова, а также стать участниками экскурсии в школу «Ступени» с учебными мастерскими и сенсорной комнатой.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.