ФСБ задержала администратора группы, где готовили покушение на замглавы РКН

Федеральная служба безопасности задержала администратора группы, в которой готовилось покушение на заместителя главы Роскомнадзора. Об этом сообщает ФСБ России. На обнародованных ведомством кадрах девушка рассказывает, что в марте 2026 года вступила в чат, где предложила помощь в изготовлении листовок, после чего ее сделали администратором группы, где и готовилось преступление.