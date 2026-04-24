Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала администратора группы, где готовили покушение на замглавы РКН

Задержанная ФСБ девушка вступила в чат, а затем стала руководить им, занимаясь подготовкой теракта против замглавы Роскомнадзора.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности задержала администратора группы, в которой готовилось покушение на заместителя главы Роскомнадзора. Об этом сообщает ФСБ России. На обнародованных ведомством кадрах девушка рассказывает, что в марте 2026 года вступила в чат, где предложила помощь в изготовлении листовок, после чего ее сделали администратором группы, где и готовилось преступление.

Еще одна задержанная сообщила, что администрировала чаты, в которых выкладывались личные данные сотрудников государственных органов, в том числе главы Роскомнадзора. По ее словам, другие участники призывали к противоправным действиям, включая поджоги.

Ранее в ФСБ сообщали, что 18 апреля 2026 года был предотвращен теракт в отношении руководства Роскомнадзора: злоумышленники планировали подорвать автомобиль с помощью взрывного устройства. В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержали семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины через Telegram.

Главарь группы, москвич 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. При обысках у террористов нашли самодельные бомбы, гранату, пистолет с глушителем, рации, нацистскую символику и украинскую нашивку.