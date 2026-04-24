В Перми прошли первые репетиции парада Победы

В Перми началась активная подготовка к празднованию 81-й годовщины Великой Победы. На плацу Пермского военного института развернулись репетиции Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона, поделились в пресс-службе городской администрации.
Офицеры, курсанты, кинологи, кадеты и суворовцы ежедневно оттачивают строевой шаг и построение. Репетиции парада продолжатся в мае на Октябрьской площади. Первая запланирована на 3 мая, генеральная репетиция состоится 7 мая. Информация о временных перекрытиях улично-дорожной сети будет опубликована дополнительно.
В параде задействуют более 20 строевых коробок военнослужащих, роту барабанщиков, знаменную и линейную группы Пермского военного института и сводный оркестр. После пеших колонн по Октябрьской площади пройдет военная техника — историческая и современная.