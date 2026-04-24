В Калининграде временно ограничивают проход по эстакадному мосту

В Калининграде с 24 по 30 апреля ограничивают проход по тротуару 1-й эстакады со стороны спортивного комплекса «Юность». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В течение недели специалисты будут устранять дефекты покрытия на мосту.
«О проведении работ горожан и гостей города оповестят временные знаки. Проход будет обеспечен по тротуару со стороны Кафедрального собора», — говорится в сообщении.
