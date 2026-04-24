Около 8,9 тыс. жителей Ивановской области посетили ярмарку трудоустройства

Участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стали примерно 8,9 тыс. жителей Ивановской области. Мероприятие прошло по национальному проекту «Кадры», сообщили в региональном комитете по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.
На 36 площадках более 230 ведущих работодателей различных отраслей экономики представили 4,3 тыс. предложений для трудоустройства. Главной площадкой ярмарки стал Дворец игровых видов спорта в Иванове, где состоялся Единый день карьеры «Работай в Иванове».
Специалисты кадровых центров организовали для студентов и школьников профориентационные мероприятия: экспресс-тестирования, тренинги, профессиональные пробы с использованием VR‑очков и профтуры на предприятия региона. Также состоялись увлекательные мастер-классы от представителей ведущих вузов и колледжей. Они не только познакомили ребят с образовательными программами, но и продемонстрировали перспективы различных профессий.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.