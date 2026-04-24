Власти Ростовской области признали острую нехватку медиков в сёлах. Эта проблема продолжает оставаться одной из самых актуальных для региона, особенно в отдалённых и сельских территориях.
По словам заместителя губернатора Олеси Старжинской, ключевыми факторами, усугубляющими ситуацию, стал дисбаланс в распределении медиков между крупными городами и сельской местностью.
Дефицит ощущается не только среди врачей, но и среди медсестёр, фельдшеров и даже водителей машин скорой помощи.
Для стабилизации ситуации региональные власти совместно с федеральным центром реализуют ряд поддерживающих инициатив. В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» специалистам предоставляются подъёмные выплаты, жильё или компенсация расходов на его аренду, помощь с переездом, а также содействие в решении бытовых вопросов: устройстве детей в образовательные учреждения.
Эти меры призваны сделать работу в сельской местности более привлекательной и помочь закрепить кадры на местах.
Как отметила Олеся Старжинская, если говорить о медицинских кадрах в целом, то наиболее востребованными являются специалисты узкого профиля: реаниматологи, травматологи, неврологи, кардиологи, эндокринологи, гинекологи, врачи скорой медицинской помощи.