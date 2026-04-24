Региональные льготы начнут действовать в нижегородских поездах с 24 апреля

Период их действия продлится до 1 октября.

С 24 апреля и до 1 октября текущего года в Нижегородской области будут действовать региональные скидки на пригородные электрички, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

Жители Нижнего Новгорода могут воспользоваться проездными льготами, размер которых варьируется от 50% до 100%. Так, скидка в 50% предоставляется по пятницам, субботам, воскресеньям, а также в официальные праздничные и предшествующие им дни. Эта льгота распространяется на мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, пенсионеров по старости, почетных доноров РФ, а также граждан, получающих пенсию в связи с потерей кормильца.

Полное освобождение от платы за проезд в пригородных поездах, то есть 100%-я льгота, предоставляется ежедневно членам семей, имеющих трех и более детей.

Ранее свыше 500 тысяч пассажиров перевез поезд «Буревестник» за пять месяцев.

