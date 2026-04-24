В Дудинке сбивший насмерть школьницу водитель грузовика отправится под суд

«Позже выяснилось, что грузовик двигался без техосмотра и тахографа, что само по себе нарушение. На перекрёстке водитель не учёл преимущество главной дороги, не снизил скорость и не заметил школьницу заранее, хотя условия позволяли это сделать. Специальный эксперимент на месте подтвердил: из кабины пешеход виден издалека, остановиться было реально. Водитель раскаялся, но вину признал лишь частично — объяснил, что просто вёз машину по просьбе знакомого», — рассказали в надзорном ведомстве.