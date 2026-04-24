В Дудинке сбивший насмерть школьницу водитель грузовика отправится под суд

На севере Красноярского края перед судом предстанет водитель грузовика за гибель школьницы в Дудинке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, инцидент произошел 14 февраля. 15‑летняя школьница в яркой куртке со светоотражателями переходила дорогу на перекрёстке ул. Полярной и Северного обхода. В этот момент водитель грузовика выезжал с второстепенной улицы. Он повернул направо, не уступив пешеходу, и заехал на встречную полосу. В результате девочка оказалась под колесами. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте ДТП.
«Позже выяснилось, что грузовик двигался без техосмотра и тахографа, что само по себе нарушение. На перекрёстке водитель не учёл преимущество главной дороги, не снизил скорость и не заметил школьницу заранее, хотя условия позволяли это сделать. Специальный эксперимент на месте подтвердил: из кабины пешеход виден издалека, остановиться было реально. Водитель раскаялся, но вину признал лишь частично — объяснил, что просто вёз машину по просьбе знакомого», — рассказали в надзорном ведомстве.
Прокурор утвердил мужчине обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Уголовное дело рассмотрит Дудинский районный суд.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.